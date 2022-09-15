Контракт на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья заключили в Ликино-Дулеве | 360°

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Контракт на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья заключили в Ликино-Дулеве

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Подрядчик на проектирование и строительство дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья в Ликино-Дулеве (Орехово-Зуевский округ) определен. Контракт заключен с компанией «Трансдорстрой».

«Новостройка появится на улице Октябрьской. До конца 2023 года планируется завершить все работы и ввести ее в эксплуатацию. В благоустроенные квартиры переедут 125 человек. Таким образом будет расселено 46 аварийных помещений общей площадью почти 1,8 тысячи квадратных метров», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье принимают меры для досрочного выполнения программы расселения из аварийного жилья. Завершить текущий этап нацпроекта планируется до конца 2023 года. Затем регион сможет приступить к расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

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Строительство

Ликино-Дулево

Орехово-Зуево

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