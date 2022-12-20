Подмосковье 20 декабря 2022, 00:51 Конкурс на самую красивую елку на придомовой территории объявили в Подмосковье

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Главное управление содержания территорий Подмосковья в телеграм-канале РевиZорро объявило конкурс на самую густую и красивую елку на придомовой территории. Победителей объявят 21 декабря, рассказала глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

На конкурс поступило более 100 заявок, уточнила министр.

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«Радует, что в Московской области такое количество неравнодушных и креативных людей, которые объединяются с соседями ради общей цели. Сегодня мы подвели первые итоги и выбрали самых-самых, которые соблюли условия конкурса: новогодний символ находится на придомовой территории, а к фотографиям приложено небольшое эссе. Особенно впечатлили жители, которые более 20 лет выращивали елку во дворе и ухаживали за деревом», — рассказала Светлана Аипова.

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19–20 декабря ГУСТ публикует фотографии участников и их рассказы, а уже 21 декабря будет проведено голосование, в ходе которого определят трех победителей конкурса.

Следить за подробностями жители могут в открытом телегам-канале РевиZорро.

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