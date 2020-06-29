Конкурс на получение субсидий для гостиниц стартует 30 июня в Подмосковье

В Подмосковье 30 июня стартует конкурс на получение региональных субсидий для гостиниц. Претендовать на льготу могут проекты строительства или реконструкции с инвестициями не менее 500 миллионов рублей.

Еще одно условие — в гостиницах должно быть предусмотрено от 50 номеров. Правительство частично компенсирует процентную ставку по кредиту, оформленному с целью создания или ремонта объектов. Об этом рассказала министр инвестиций Подмосковья Наталья Егорова.

Инвесторы смогут компенсировать часть процентной ставки по банковскому кредиту, привлеченному на реализацию проектов Наталья Егорова.

Она проверила, как идет строительство комплекса Palmira Garden в Видном. Компания, реализующая проект, заключила контракт с правительством Подмосковья. Это позволит на протяжении семи лет получать налоговые льготы.

Такая поддержка действует для гостиничных проектов, которые запустили не раньше 2018 года.

Ранее Наталья Егорова сообщила, что за счет областного бюджета компенсируют процентную ставку в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ России.

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