Конкурс на лучший зонтик пройдет в Домодедове

В Домодедове начался конкурс на лучший зонтик. Он продлится до 23 октября. Информация об этом появилась группе парка «Елочки» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс называется «Семейный зонтик».

«Приглашаем вас поучаствовать в традиционном конкурсе „Семейный зонтик“ и собрать свой собственный зонтик, чтобы ни один дождик вам был не страшен», — написали организаторы.

Заявки с фотографией оригинального зонтика можно выслать в WhatsApp по телефону: 8 925 827-74-37. Победителей наградят призами. В субботу, 23 октября, в 16:00, состоится торжественное награждение участников на центральной площади.

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