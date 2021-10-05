Школьники из Подмосковья присоединились к участию в международной премии «Экология — дело каждого». За призы поборются почти шесть тысяч детей из России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Все участники должны были подготовить и опубликовать в социальных сетях видео, фото, рисунки, проекты, презентации, которые посвящены теме экологии и защиты природы.

Премию проводят впервые, ее учредил Росприроднадзор. Принять участие в конкурсе могут дети и подростки от семи до 16 лет.

Своей главной задачей мероприятие ставит повышение экологической сознательности молодежи. Организаторы хотят вовлечь детей в природоохранную повестку. Для этого решили использовать популярные форматы: челленджи, видеоблоги.

Все желающие могли подать заявку на участие, их принимали полгода. Лучших выберут в 12 номинациях.

«По предварительным итогам мы собрали около шести тысяч заявок на премию от детей и подростков со всей России и 27 стран мира. Только за последние два дня пришло около двух тысяч работ. Номинация „Экорисунок“ стала самой популярной. Дети эмоционально высказывают свое отношение к экологии именно через живопись. Причем активность проявила не только Россия, но и другие страны, много рисунков из Китая, Индии и Казахстана», — отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она уточнила, что больше всего работ посвящено сортировке мусора, сохранению животных, лесным пожарам.

Радионова добавила, что в борьбе за премию принимают участие и дети с особенностями здоровья. Они участвуют на равных условиях, и среди их работ есть интересные и сильные проекты.

«Например, 14-летняя Ирина Чебарева из Балашихи посвятила свой пронзительный танец сохранению природы. Честно, до слез трогает. Маша Гутова из Одинцова, ей семь лет, рассказала о своих мечтах жить в мире и купаться с дельфинами», — рассказала глава Росприроднадзора.

Все проекты, рисунки и ролики будут оценивать аналитики в социальных сетях и профессиональное жюри.

Экспертную комиссию возглавила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, курирующая природоохранный блок. В состав жюри вошли: Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; Вячеслав Фетисов, национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде; Рустам Романенков, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы»; Николай Дроздов, советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, ведущий программы «В мире животных»; Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня», и многие другие.

Результаты объявят на торжественной церемонии награждения в Москве 24 ноября. Победителей наградят поездкой в экологический лагерь во Всероссийском детском центре «Орленок».

Генеральным партнером премии стала АНО «Центр „Арктические инициативы“».