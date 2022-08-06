Конкурс «Лучший сыр России» проведут на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре

Начался второй день работы фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре. Сегодня на площадке ожидается большое событие — конкурс «Лучший сыр России».

На соревнование заявили тысячу образцов продукции от 200 участников. Оценивать сыры будут более 100 экспертов. Победителей будут определять в 13 категориях. В 17:00 начнется церемония награждения.

Для гостей сегодня работают ярмарка, фуд-корт, фотозоны и все другие активности фестиваля. Фермеры предлагают гостям мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, рыбу, мед, чай и многое другое.

На площадке в этом году установили шесть больших шатров. Здесь представлено свыше 500 видов сыра — твердые, полутвердые, мягкие, с плесенью, с разными добавками, козьи и овечьи.

Желающие могут заглянуть в винный шатер и познакомиться с продукцией ведущих производителей из Подмосковья, Кубани, Ростовской области и Крыма. В Истру они привезли 20 тысяч бутылок. Здесь можно попробовать устриц и улиток, которых вырастили ферме «Улитки из солнечных холмов» в Солнечногорске.

Для ценителей восточной кухни работает мини-фестиваль плова. Там же угощают и сладостями со свежим чаем.