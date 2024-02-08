Подмосковье 08 февраля 2024, 16:14 Конкурс K-Pop танцев пройдет в Химках на восточный Новый год Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Празднование восточного Нового года пройдет в Химках 10 и 11 февраля. Жители и гости округа смогут погрузиться в атмосферу азиатской культуры с акцентом на популярное направление K-Pop.

Праздничные мероприятия развернутся на «Вкусном бульваре» торгового центра Мега Химки, который на время преобразится в настоящий азиатский уголок. Посетителей ожидает яркое открытие с шоу китайских драконов, за которым последует богатая программа: от мастер-классов и интерактивных зон до маркета с корейской продукцией.

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Одним из главных событий станет конкурс по K-Pop танцам, организованный первой российской командой специалистов по корейским мероприятиям. Помимо этого, гости смогут насладиться выступлениями ансамбля традиционного японского танца, шоу корейских барабанщиков самульнори и вокального трио «Hell Jays».

Для любителей четвероногих друзей также предусмотрена специальная программа. В рамках празднования можно будет больше узнать о восточных породах собак, принять участие в розыгрышах и весело провести время со своими питомцами. Торговый центр радушно откроет свои двери для посетителей с собаками, предоставив все необходимое для комфортного времяпровождения.

Специальные зоны для празднования будут доступны в торговом центре с 13:00 до 21:00.

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