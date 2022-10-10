Конькобежцы со всей России приняли участие в «Кубке Коломенского кремля» | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 21:34 Поделиться Telegram

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Viber Конькобежцы со всей России приняли участие в «Кубке Коломенского кремля»

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В Коломне прошли одни из самых массовых соревнований России — «Кубок Коломенского кремля». На них приехали лучшие спортсмены со всей страны.

С теми, кто отстаивал честь Подмосковья, пообщались депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава округа Александр Гречищев. В разговоре они отметили, что для Московской области чрезвычайно важны успехи спортсменов. Мастер спорта международного класса Елена Еранина вышла на старт дистанции 500 и 1500 метров.

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«Хотим своими стартами популяризовать свой вид спорта. Есть такое пожелание, чтобы как можно больше людей посещали каток. Хотим как можно больше увидеть болельщиков на трибунах, чтобы они за нас болели, чтобы видели, какие конькобежцы высокого уровня будут выступать», — сказала мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Елена Еранина.

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«Кубок Коломенского кремля» — соревнования всероссийские. Выступают спортсмены в течение двух дней на дистанциях от 500 до 3000 метров.

«Вот уже девять лет Коломна проводит соревнования „Кубок Коломенского кремля“. Конькобежный центр привлекает спортсменов разного уровня, и сегодня приехало более 270 спортсменов изо всех частей нашей страны и 35 спортсменов из Белоруссии», — сказал генеральный директор МБУ «Конькобежный центр „Коломна“ Сергей Орлов.

На «Кубке Коломенского кремля» было разыграно 24 комплекта наград. А впереди у конькобежцев турнир «Памяти Б. И. Шавырина», Кубки России и чемпионат страны.

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