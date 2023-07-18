Подмосковье 18 июля 2023, 10:35 Конференция по женскому предпринимательству пройдет в Мытищах в августе пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Сообщество «Нежный бизнес» проведет конференцию по женскому предпринимательству в Мытищах. Об этом рассказала глава округа Юлия Купецкая после встречи с членами организации.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая пообщалась с представительницами сообщества «Нежный бизнес» и Союза содействия женскому предпринимательству. Встреча прошла на побережье Ореховой бухты Пироговского водохранилища.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Участницы в неформальной обстановке обсудили бизнес-идеи и запланированную на август конференцию по женскому предпринимательству. После беседы они устроили заплыв на сапах по водохранилищу.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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