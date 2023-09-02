Подмосковье 02 сентября 2023, 12:26 Конференция для педагогов прошла в Лосино-Петровском округе

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В Лосино-Петровском состоялась традиционная августовская конференция педагогов. На мероприятии обсудили проблемы и задачи, которые предстоит решать образовательной отрасли городского округа в течение предстоящего учебного года.

«В этом году я беру первоклассников. С первоклассниками ты всегда обновляешься. Я учитель начальных классов, поэтому жду этих пытливых глазок. Хочется дарить им доброе, вечное. Заряжаться от них энергией, потому что они у нас сейчас замечательные, дети», — сообщила учитель начальной школы в поселке Биокомбината Елена Щегланова.

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В ходе дискуссии обсудили не только стратегические ориентиры муниципальной системы образования, но и вовлеченность обучающихся в трудовую практику: будь то работа на пришкольном участке или в библиотеке.

«Страна находится на этапе самоопределения. В большей степени это своя культура, свои ценности. Я считаю, что сейчас мы должны взять вместе с педагогическими коллективами, с нашими педагогами курс на пропаганду наших российских культурных ценностей», — сообщил глава муниципалитета Сергей Джеглав.

Глава округа выразил благодарность педагогам за нелегкий труд, пожелал творческих успехов и крепкого здоровья. В ходе конференции прошла церемония награждения педагогов, которые проявили себя, а также тех, кто посвятил образованию долгие годы своей жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников, их родителей и учителей. Он пожелал детям сил, удачи и успехов в новом учебном году.

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