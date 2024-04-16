Подмосковье 16 апреля 2024, 08:48 Кондитерскую с фермерской продукцией открыли в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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Уникальная кондитерская открылась в Наро-Фоминске. Внутри — изысканный интерьер, запах элитного кофе, посуда и люстры ручной работы, а на прилавке — десерты из свежих фермерских продуктов: фруктов, орехов и лесных ягод.

Арина Кузьмина открыла свою кондитерскую месяц назад и уже успела найти постоянных клиентов, завоевав симпатии жителей Наро-Фоминска. Она со школьной скамьи увлекалась кулинарией. Прежде чем дорасти до своего дела, закончила колледж по специальности «Технолог общественного питания», прошла многочисленные стажировки и поработала в топовых ресторанах Москвы.

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«От наших любимых гостей мы получаем обратную связь, которая вдохновляет нас на разработку новых десертов: вкусных, полезных. Мы прислушиваемся к совету каждого и стараемся воплотить все, что в наших силах», — поделилась владелица кондитерской.

В планах у «Кондитерской Кузьминой» расширить помещение, сделать летнюю веранду и обновить ассортимент.

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