Подмосковье 03 марта 2023, 21:19 Кондитерская из Подмосковья за 2022 год экспортировала более 4 тысяч тонн конфет в 27 стран

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Солнечногорская кондитерская фабрика «Сладкий орешек» за прошлый год экспортировала более четырех тысяч тонн конфет в 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Кондитерская «Сладкий орешек» изготавливает свыше 40 видов конфет. Их продают по всей России, а также экспортируют в 27 стран.

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Курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия зампред правительства Московской области Георгий Филимонов отметил, что регион стоит на первом месте по количеству производства кондитерских изделий. Доля Подмосковья составляет 10% от общероссийского объема.

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«Фабрика „Сладкий орешек“ — один из крупных производителей региона, чья продукция реализуется на российском и на иностранных рынках. Только за прошлый год предприятие отправило на экспорт более четырех тысяч тонн продукции», — уточнил Филимонов.

В этом году на выставке Gulfood 2023 в Дубае фабрика представила новую продукцию: конфеты GABI с соленой карамелью и арахисом и мини-конфеты PINK Coconut.

На экспорт компания отправляет полюбившиеся многим сладости «Марсианка», MODA и Bora-Bora.

Продукцию подмосковной фабрики покупают Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Белоруссия, Китай, Армения, ОАЭ, Киргизия, Индия, Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Грузия, Палестина и другие страны.

Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными экспортерами из Кувейта, Бахрейна, ЮАР, Ливана, Йемена и Ливии.

Подмосковье — в числе лидеров по поддержке бизнеса. Положительный опыт региона распространят еще в 11 областях страны. Об этом на встрече с губернатором Андреем Воробьевым сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

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