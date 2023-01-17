Подмосковье 17 января 2023, 09:59 Кондитер из Балашихи начал производить веганский шоколад благодаря субсидии

Читать 360tv в

Жительница Балашихи Яна Нуштаева начала выпускать несколько видов шоколада для веганов и уже вывела свою продукцию на крупнейший маркетплейс. Начать новый бизнес помогла субсидия от центра занятости населения.

Яна работает кондитером уже четыре года и однажды решила пройти дополнительное обучение в балашихинском центре занятости населения. Там же узнала о субсидии на развитие собственного дела и загорелась новой идеей. С помощью сотрудников центра занятости девушка составила бизнес-план по выпуску веганского десерта и защитила его. На полученную субсидию в размере 150 тысяч рублей купила дорогое оборудование для производства премиального шоколада.

Реклама

«Я приобрела меланжер, а также формы, упаковки, ингредиенты, термопринтер для проставления штрихкодов. На эти же деньги оплатила регистрацию на маркетплейсе», — рассказывает Нуштаева.

Реклама

Сейчас в линейке мастера несколько вкусов под собственным брендом «Богемия»: шоколад черный с изюмом и фундуком, нежный клубничный и шелковый молочный с миндалем. Скоро появится десерт гречишный с имбирем, красным перцем, фисташками и малиной.

«Возможно, в недалеком будущем исполнится еще одна моя мечта — откроется кофейня с моими полезными десертами», — рассказала кондитер.

Яна Нуштаева призналась, что никогда не рискнула бы войти в шоколадный бизнес, если бы не финансовая поддержка в виде субсидии и бесплатный курс по работе на маркетплейсах. У девушки уже есть свои постоянные покупатели — это профессиональные спортсмены, веганы и даже известные блогеры. Кроме шоколада она выпускает четыре вида конфет, трюфелей, батончиков, 16 видов тортов и два вида мороженого.

«Приятно, что именно малый и средний бизнес находит возможности реализации своих добрых, важных планов у нас в Подмосковье», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Он призвал коллег на всех уровнях усилить коммуникации с предпринимателями.