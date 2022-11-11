Подмосковье 11 ноября 2022, 19:10 Комплексы переработки отходов «Восток» и «Нева» прошли экологическую проверку

Читать 360tv в

Специалисты лаборатории по экологическому мониторингу сделали замеры на КПО «Восток» в Егорьевске и КПО «Нева» в Солнечногорске. Данные исследований показали, что радиационный фон на объектах в норме.

Экологи измерили уровень радиации в 159 точках. Мощности дозы гамма-излучения оказалась почти в три раза ниже предельно допустимой нормы. По результатам проверки было выдано заключение о том, что КПО соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических норм по излучению.

Реклама

Комплексы «Нева» и «Восток» работают на полную мощность и принимают по 1,7 миллиона тонн отходов в год. Мусор сортируют здесь более чем по 40 компонентам и в переработку направляют почти 70% от объема. Это пластик, картон, разноцветное стекло, лом черных металлов и полипропилен.

Реклама

«Уже сегодня объем отходов, направленных на обработку через наши КПО, превышает плановые показатели нацпроекта „Экология“ в два раза, а в части утилизации отходов — на 32,5%», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С 2019 года в Подмосковье отправили на переработку свыше восьми миллионов тонн отсортированных полезных фракций. Из них сделали новые предметы для строительства и быта. Сегодня в регионе работает 11 современных комплексов по переработке отходов, на которых сортируется 100% ТКО.

Продолжается работа по рекультивации старых мусорных полигонов. В Сергиево-Посадском округе привели в порядок полигон «Парфеново». Работы проводили в рамках федерального проекта «Чистая страна» и государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья». Ранее все полигоны в Московской области были закрыты по поручению губернатора Андрея Воробьева.