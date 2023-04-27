27 апреля 2023, 16:45
Центр социального обслуживания из Орехово-Зуева победил на российском кинофоруме «Шередарь»
Проект комплексного центра обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» победил в номинации «Социальные ролики и реклама» в рамках кинофорума «Шередарь». Об этом сообщила пресс-служба Минсоцразвития Московской области. Лента «Коробка» посвящена распространению информации о проблемах аутизма.
«Лучшие фильмы и видеоработы о благотворительности наградили на церемонии закрытия VII кинофорума социального кино „Шередарь“, где были представлены работы из разных городов России», — добавили в ведомстве.
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В мероприятии приняли участие различные деятели кино и телевидения, профессиональные специалисты и любители. Цель форума — объединить усилия авторов для создания качественного контента на тему социальных и общественных проблем.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников Всероссийской олимпиады по литературе.
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Орехово-Зуево
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