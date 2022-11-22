Подмосковье 22 ноября 2022, 17:57 Комплексные кадастровые работы в СНТ впервые провели в Подмосковье

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В СНТ «Ярыгино» в Сергиевом Посаде провели комплексные кадастровые работы. Впервые их провели одновременно в отношении всех объектов на территории населенного пункта в Подмосковье, сообщили в Минимуществе области.

Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что в ходе комплексных кадастровых работ уточняют местоположение всех объектов недвижимости и вносят сведения в ЕГРН. Так, в СНТ «Ярыгино» поставили на кадастр 119 участков и домов. Кроме того, там решили проблему пересечения участков с землями лесного фонда.

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«Комплексные кадастровые работы — это обоюдовыгодная история как для собственников, так и для муниципалитета. Граждане закрепляют свои права на имущество, при этом получая дополнительные бонусы, возникновение земельных споров сводится к нулю, и казна при этом будет пополняться новыми налоговыми отчислениями», — сказала Наталья Адигамова.

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Провести комплексные кадастровые работы можно на территории гаражных кооперативов, микрорайонов, жилых кварталов и СНТ.

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