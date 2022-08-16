Комплексную поликлинику в Люберцах построят в 2025 году

Объект здравоохранения появится в поселке Октябрьский (округ Люберцы). Поликлинику для детей и взрослых спроектирует и построит ООО «Стройкапиталинвест».

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья, объект будет построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и контракт на выполнение работ уже заключен с ООО «Стройкапиталинвест». Открыть медучреждение планируется в 2025 году.

Поликлиника будет возводиться в соответствии с единым стандартом программы «Наша поликлиника». Она сможет принимать до 500 посетителей в смену: 350 взрослых и 150 детей. Помимо врачей общей практики, здесь будут вести прием и узкопрофильные специалисты. Кроме того, в новой поликлинике будут работать диагностические, физиотерапевтические отделения, а также лаборатория. Здание будет адаптировано для людей с ограниченными возможностями. На прилегающей территории предусмотрят парковку и зону отдыха.

Проектирование и строительство объекта будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках единой закупки «под ключ». Это позволит сократить общий срок строительства.

В Подмосковье продолжается обновление объектов здравоохранения. Помимо поставок нового медоборудования, особое внимание уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.