Подмосковье 27 февраля 2023, 17:20 Комплекс сжижения природного газа достроят в Кашире к концу 2023 года

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Комплекс сжижения природного газа продолжают строить на территории особой экономической зоны «Кашира». Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья посетили объект с профилактической проверкой, рассказали в пресс-службе ведомства.

Комплекс сжижения природного газа будет обладать производительностью 14,2 тысячи тонн в год, уточнили в пресс-службе.

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Сейчас на объекте ведется разработка грунта, устройство бытового городка и временных дорог. Комплекс планируют достроить осенью 2023 года.

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Застройщиком комплекса является «НОВАТЭК — СПГ топливо Кашира». Также компания планирует построить в регионе до 2026 года 10 криоАЗС.

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