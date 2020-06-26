Комплекс по переработке отходов заработает на месте полигона «Тимохово» с 15 января 2021 года

На мусорном полигоне «Тимохово» продолжаются работы по дегазации. Там уже оборудовали 60 скважин. Система сбора газа заработает в полном объеме к 15 июля. А уже в январе на месте полигона начнет работать комплекс по переработке отходов. Об этом рассказала пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Работы на полигоне «Тимохово» в разгаре. Уже установили 60 скважин для сбора, очистки и утилизации газа. К 15 июля система начнет работать в полную силу. А к середине сентября запустят полный цикл очистных по фильтрату. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. Он отметил, что режим самоизоляции не остановил процесс.

«На данном, достаточно сложном технологическом объекте повышенной опасности, работы велись без остановки. Исходя из текущих санитарно-эпидемиологических условий, незначительно сдвинулись сроки дегазации и ввод очереди комплекса по сбраживанию. Основная причина временного сдвига — частичная изоляция работников и изменение графика работ. В настоящее время специалисты вернулись на рабочие места, и строительство продолжается в штатном режиме», — заявил Хромушин.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

В следующем году полигон преобразуют в комплекс по переработке отходов (КПО). Такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Это делается для того, чтобы полностью исключить захоронение мусора.

КПО позволит получать достаточно чистый газ, который можно использовать для двигателей внутреннего сгорания и производства электроэнергии.

По словам Евгения Хромушина, комплекс будет принимать почти 750 тысяч тонн отходов. А заработает он уже с 15 января.

«Сейчас мы подобьем дорожную карту, и все-таки планируем, что с небольшим опережением выполним распоряжение губернатора, и в самом начале 2021 года уже запустим этот объект, как КПО. Планируемая дата запуска — 15 января 2021 года», — заключил Хромушин.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Процесс регулярно проверяет общественный контроль.

«Последний раз мы на полигоне „Тимохово“ были с контрольной проверкой весной. Заметны улучшения и динамика, видно, что есть определенные договорные условия, и они выполняются — это очень радует», — отметила Лилия Белова, руководитель Ассоциации Общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.

На полигоне и рядом с ним каждый день измеряют показатели предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Цифры находятся в пределах нормы.

«Есть три проблемы с точки зрения запаха, но по полигону мы сейчас фиксируем, что у нас в ЦУР, на „Доброделе“ практически нет жалоб. Были отдельные всплески жалоб, когда заканчивалась дегазация, но это объяснимо. Когда бурят скважины, укладывают трубы — газ пропадает», — объяснил Евгений Хромушин.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Он отметил, что есть проблема с очистными сооружениями, которую решат уже в ноябре этого года.

«Очистные сооружения в самом „Тимохово“. Сейчас утверждена дорожная карта администрации, в ноябре совместно с предприятием здесь будут сделаны модули очистных сооружений, которые снимут полностью тему сброса местного Мясокомбината. С жителями мы общаемся, объяснили, что здесь надо подождать и соответственно тема будет решена», — уточнил Хромушин.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Вопрос с очистными сооружениями в Обухово тоже решается администрацией.

С начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье закрыли 29 полигонов из 39. Оставшиеся 10 полигонов по поручению губернатора закроют или модернизируют к 2021 году.