Раздельный сбор снизил количество мусора в Подмосковье на 1,5 млн тонн

К началу следующего года в Подмосковье не останется ни одной городской свалки. Через считаные месяцы область перейдет на полную переработку мусора. Она уже позволила значительно сократить количество отходов: в 2020 году их будет меньше на 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор отметил, что эта тема актуальна в каждом городе и каждой стране. Но Подмосковье — первый регион в России, где ввели самые современные экологические стандарты.

Наши жители — первые, кто начал использовать раздельный сбор мусора. Да, мы пока только делаем первые шаги. Но сам результат, сама ответственность жителей просто вызывает уважение. Для нас это критически важно. Потому что только благодаря раздельному сбору мусора его стало меньше на 1,5 миллиона тонн Андрей Воробьев.

Вторая жизнь мусора и закрытие полигонов

Вместо свалок открываются современные комплексы по переработке отходов (КПО). Они не только делают регион чище, но и дают новые рабочие места.

«Пошло вторичное использование стекла, пластика, металла. Все это имеет ключевое значение в культуре сбора и переработки мусора. Большую помощь нам оказали Ростех и его руководитель Сергей Чемезов. Отрасль была непредсказуемая, и как дальше могла развиваться ситуация — непонятно. И он под корпоративные гарантии выделил десятки миллиардов рублей, чтобы построить эти самые КПО. Банки сначала неохотно шли на кредитование, и только благодаря его авторитету, опять же помощи в рамках нацпроекта „Экология“, мы смогли реализовать этот амбициозный план», — рассказал Андрей Воробьев.

Новые КПО позволяют принимать на 20-30% больше отходов, чем планировалось изначально. Их строят с опережением графика — не помешала даже пандемия. Об этом сообщил зампред областного правительства Евгений Хромушин.

«То оборудование, которое мы очень жестко определили как стандарт для Московской области, такого нет нигде в РФ, позволяет нам идти с опережением плана. Я думаю, что и „Ядрово“ мы закроем с опережением в несколько месяцев, и [полигон] „Лесная“ тоже будет закрыт до конца месяца. Три крупных объекта: „Храброво“, „Алексинский карьер“, „Тимохово“, — объекты, которые будут также преобразованы в КПО под абсолютным запретом прямого захоронения отходов», — отметил Хромушин.

20 июня мусорный полигон закрыли в Шатуре. Теперь весь мусор — а это около 150 тонн — идет на переработку в Рошаль, где из него извлекают вторичное сырье. Жители сначала даже не могли поверить, что свалку наконец закрывают. Сейчас там готовятся к рекультивации полигона. Строительную экспертизу проведут в следующем году. А через несколько лет вместо свалки появится зеленый холм.

«Спасибо, дорогие жители. Мы поставили в план не просто закрыть свалку. Следующий этап — ее рекультивировать. Для этого мы за год сделаем проект, затем подадим документы в национальный президентский проект и получим деньги на рекультивацию свалки. Чтобы там было не просто чисто, а еще и глаз радовался, глядя на холм, который порос травой», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В Подмосковье закрыли уже 29 мусорных полигонов советского образца. Оставшиеся 10 планируют закрыть до конца этого года.