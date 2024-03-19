Подмосковье 19 марта 2024, 11:38 Комплекс по переработке отходов в Кашире реконструируют к августу Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Строители приступили к реконструкции комплекса по переработке отходов в Кашире. В рамках работ на КПО модернизируют существующие очистные сооружения фильтрата и системы дегазации с последующей рекультивацией объекта размещения отходов.

Согласно проекту, на объекте предусмотрено обустройство активной системы сбора и утилизации свалочного газа для карт захоронения бытовых отходов. Помимо этого, запланировано строительство двух дополнительных локальных очистных сооружений фильтрата производительностью 200 кубометров в сутки.

Реклама

Эксперты «Мособлстройцнил» провели оценку соответствия выполненных строительно-монтажных работ требованиям проектной документации очистных сооружений. Кроме того, лаборатория Главгосстройнадзора Московской области проверила прочность бетона методом отрыва со скалыванием. Это самый надежный способ оценки прочности бетонных конструкций.

Реконструкцию КПО планируют завершить в августе 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».