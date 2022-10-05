Предприятие по переработке рыбы создаст новые рабочие места в Богородском округе | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Предприятие по переработке рыбы создаст новые рабочие места в Богородском округе

Читать 360tv в

Первый этап реализации комплекса по хранению и переработке рыбной продукции начался в деревне Кудиново Богородского городского округа. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Реклама

Комплекс будет состоять из двух морозильных складов и завода по производству рыбной продукции. Первый объект компания «РРК Логистик» введет в эксплуатацию в июне 2023 года, что позволит создать более 60 рабочих мест. Объем инвестиций этого этапа строительства составит 600 миллионов рублей.

На складах будут хранить рыбу, добытую на Дальнем Востоке. Ее подвергнут глубокой заморозке при температуре -28 градусов, при этом полезные свойства продукта сохранятся.

Инвестиционный проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

0 0 0 0 0 0