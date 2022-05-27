Компенсацию за капремонт назначили почти 77 тысячам пенсионеров Подмосковья

Уже для 76,5 тысячи пенсионеров назначили компенсацию за капитальный ремонт в Подмосковье. Это дополнительная мера социальной поддержки.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что льгота положена неработающим и одиноко проживающим пенсионерам старше 70 лет.

Они получают компенсацию в размере 50% на оплату взноса за капитальный ремонт. А пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, положена компенсация, равная 100%.

С апреля этого года льгота на капитальный ремонт оформляется автоматически Ирина Каклюгина.

Это означает, что жители, попадающие в категорию льготников, получают в личный кабинет на «Госуслугах» заявление, а после проверяют личные данные и дают свое согласие.

«И льготу назначат автоматически — больше не нужно собирать документы и доказывать свое право на льготу», — подчеркнула Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры поддержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.