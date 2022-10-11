Свыше 180 внештатных сотрудников получили удостоверения от ГУСТ в Подмосковье | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 22:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Свыше 180 внештатных сотрудников получили удостоверения от ГУСТ в Подмосковье

Читать 360tv в

184 внештатных сотрудника ГУСТ получили удостоверения. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Она напомнила, что жители Подмосковья от 18 лет, прошедшие собеседование, тестирование и обучение, получают подтверждающий документ от ГУСТ, и наравне с инспекторами принимают активное участие в мониторинге территорий.

«Подмосковье всегда было территорией активных людей, которые являются своего рода движущей силой, способной обеспечить перемены к лучшему. И я уверена, что новая сила в лице новоиспеченных внештатников сделает наш регион еще чище. Необходимо подчеркнуть, что наибольшее количество добровольцев — 16, зарегистрированы в Одинцовском муниципалитете, более 10 внештатных инспекторов — в Истре и Серпухове», — сообщила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она отметила, что по сравнению с началом года количество внештатных сотрудников в регионе увеличилось втрое. С начала 2022 года внештатными сотрудниками было выявлено более 20 тысяч дефектов в содержании территорий.

Также на церемонии, помимо удостоверений для новых инспекторов, действующим сотрудникам вручили документы нового образца.

0 0 0 0 0 0