Подмосковье 29 марта 2024, 16:34 Компания «Трансмашхолдинг» увеличит производительность в Орехово-Зуеве Пресс-служба администрации города или района

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Компания «Трансмашхолдинг» оптимизирует производство и увеличит производительность благодаря внедрению собственной операционной системы. Это обсудили на стратегической сессии на Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуеве.

Как рассказали в администрации округа, внедрение системы позволит достигнуть высоких результатов. Так, срок капитального ремонта подвижного состава уже сократился с 127 до 60 дней. В будущем он будет занимать 42 дня.

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«На ДМЗ прошла стратегическая сессия для всех компаний, входящих в Трансмашхолдинг. Для руководства заводов была проведена экскурсия с подробным описанием всех алгоритмов работы. Главная цель — внедрить TOS на сервисных и ремонтных предприятиях повсеместно», — сказали в ведомстве.

Собственная операционная система также поможет решить кадровые проблемы. Она улучшит условия и производительность труда.

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