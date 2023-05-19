Подмосковье 19 мая 2023, 16:32 Компания «Россети» примет меры для повышения надежности электроснабжения в селе Онуфриево

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Главы Истры вместе представителем западного филиала компании «Россети» обсудили планы по повышению надежности электроснабжения в селе Онуфриево. Специалисты проведут работы в два этапа — расчистят просеки под линиями электропередачи и установят оборудование для аварийного отключения поврежденных участков сети.

По словам энергетиков, текущая линия обслуживает сразу 11 населенных пунктов и несколько коттеджных поселков. Количество абонентов постоянно растет, а оборудование требует модернизации. Решение этой проблемы уже найдено.

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Первым этапом будут расчищены просеки вдоль линий электропередачи. Сегодня от аварийных деревьев уже расчистили порядка 10 гектаров. Это составляет 60% от запланированного объема.

Вторым этапом выполнят секционирование участка кабельно-воздушной линии за счет установки дополнительного оборудования. Это позволит в случае необходимости отключить поврежденный участок сети без обесточивания других потребителей. Такое техническое решение разделяет нагрузку на линию, тем самым повышая качество электроснабжения.

Весь объем запланированных работ завершат до конца года.

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