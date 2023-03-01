01 марта 2023, 22:48
Компания-производитель материалов для 3D-печати открыла новый корпус в Мытищах
Новый корпус открыла компания «HARZ Labs» в Мытищах. В рамках торжественного открытия производство посетила глава городского округа Юлия Купецкая.
Как рассказал управляющий партнер компании Павел Сергеев, в минувшем году компании удалось сохранить экспорт, а также увеличить прибыль. В 2022 году производитель стал победителем всероссийской премии «Экспортер года в сфере промышленности» среди малого и среднего бизнеса и занял второе место в номинации «Прорыв года».
На открытии нового корпуса глава городского округа Мытищи символично запустила производство и оставила сувенир с автографом для сотрудников компании.
«Мытищи постоянно развиваются. Мы ждем молодых специалистов, идем навстречу бизнесу и стараемся планово улучшать инфраструктуру города», — сказала Юлия Купецкая.
Также в рамках встречи с коллективом сотрудники компании смогли задать свои вопросы главе округа.
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Мытищи
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