Подмосковье 01 марта 2023, 22:48 Компания-производитель материалов для 3D-печати открыла новый корпус в Мытищах

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Новый корпус открыла компания «HARZ Labs» в Мытищах. В рамках торжественного открытия производство посетила глава городского округа Юлия Купецкая.

Как рассказал управляющий партнер компании Павел Сергеев, в минувшем году компании удалось сохранить экспорт, а также увеличить прибыль. В 2022 году производитель стал победителем всероссийской премии «Экспортер года в сфере промышленности» среди малого и среднего бизнеса и занял второе место в номинации «Прорыв года».

На открытии нового корпуса глава городского округа Мытищи символично запустила производство и оставила сувенир с автографом для сотрудников компании.

«Мытищи постоянно развиваются. Мы ждем молодых специалистов, идем навстречу бизнесу и стараемся планово улучшать инфраструктуру города», — сказала Юлия Купецкая.

Также в рамках встречи с коллективом сотрудники компании смогли задать свои вопросы главе округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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