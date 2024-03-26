Подмосковье 26 марта 2024, 10:30 Компания по производству комплектующих для протезов из Щелкова стала экспортером года в Подмосковье Пресс-служба администрации города или района

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Компания «Метиз Производство» из Щелкова стала победителем в номинации «Экспортер года» в сфере высоких технологий среди малых и средних предпринимателей в 2023 году.

Как рассказали в администрации округа, конкурс прошел для популяризации экспортной деятельности и выявления лидеров в этом направлении.

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Компания «Метиз Производство» занимает ведущие позиции по производству комплектующих для протезов конечностей на российском рынке, рассказал глава округа Андрей Булгаков. Изделия поставляют в 40 стран мира.

«Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растет и обеспечивает округ рабочими местами. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую поддержку для реализации намеченного», — сказал он.

Компания также помогла пройти реабилитацию и установила протезы олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

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