Подмосковье 31 марта 2023, 17:35 Компания «Мострансавто» запустила экспресс-автобус из Протвина в Москву Минтранс Подмосковья

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На маршруте № 363к от станции метро «Лесопарковая» до Протвина запустили экспресс-автобус «Мострансавто». В Минтрансе Подмосковья отметили, что за счет исключения из маршрута 20 остановок пассажиры смогут экономить до 10 минут в пути.

Автобус большого класса ежедневно осуществляет один рейс по экспресс-маршруту. Он отправляется от станции метро «Лесопарковая» в 23:00. Опознать транспортное средство можно по букве «Э», расположенной на лобовом стекле.

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Стоимость проезда на автобусе в режиме «экспресс» составляет 332 рубля. Остальные автобусы маршрута № 363к «Протвино — Москва (метро „Лесопарковая“)» курсируют в штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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