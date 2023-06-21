Подмосковье 21 июня 2023, 16:05 Компания «Мострансавто» предоставила 136 автобусов для ЦППК в мае МТДИ МО

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Компания «Мострансавто» передала 136 автобусов ЦППК в мае. Их предоставили для организации компенсационных маршрутов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Среди транспортных средств 98 большого класса и 38 среднего. Автобусы перевозили пассажиров на маршрутах, дублирующих движение электропоездов, расписание которых изменилось из-за проведения планового ремонта ж/д путей.

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Автобусы «Мострансавто» курсировали до полного возобновления железнодорожного сообщения. Воспользоваться их услугами пассажиры могли, предъявив проездные документы на соответствующие пригородные поезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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