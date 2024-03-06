Подмосковье 06 марта 2024, 12:19 Компания Landformer вдвое нарастит производство малогабаритной техники в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Компания Landformer ежемесячно выпускает до 40 единиц малогабаритной техники. Предприятия вдвое увеличит количество выпускаемой продукции после запуска производства в деревне Кочугино под Солнечногорском.

Производство малогабаритной техники работает на арендованных площадях в Зеленограде с 2008 года. После переезда в Солнечногорск компания запустит цех на территории более трех тысяч квадратных метров.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

С руководством компании Landformer встретился глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Новый участок для производства предприниматели приобрели в собственность более двух лет назад. Но возникли сложности с подведением электричества. При взаимодействии с региональным правительством и Россетями удалось разрешить возникшую проблему, тем самым созданы все условия для запуска производства», — сказал Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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