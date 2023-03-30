Подмосковье 30 марта 2023, 14:18 Компания из Солнечногорска выплатит штраф в размере 417 миллионов рублей за порчу земель Фото из архива Минэкологии МО.

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Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск регионального Министерства экологии и природопользования о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Солнечногорске. Ответчиком выступила компания «Кутузово», которой принадлежит несколько земельных участков в районе деревни Рузино.

«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что компания заключила договор на вертикальную планировку участков методом отсыпки чистыми грунтами пятого класса опасности», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он также подчеркнул, что подрядчики засыпали земли грунтами неизвестного происхождения и строительным мусором. Кроме того, часть отходов разместили в водоохранной зоне реки Горетовки. Сумма ущерба, нанесенного почвам, составила 417 миллионов рублей.

Теперь ООО «Кутузово» должно выплатить не только сумму ущерба, но и 200 тысяч рублей госпошлины.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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