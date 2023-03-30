30 марта 2023, 14:18
Компания из Солнечногорска выплатит штраф в размере 417 миллионов рублей за порчу земель
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск регионального Министерства экологии и природопользования о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Солнечногорске. Ответчиком выступила компания «Кутузово», которой принадлежит несколько земельных участков в районе деревни Рузино.
«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что компания заключила договор на вертикальную планировку участков методом отсыпки чистыми грунтами пятого класса опасности», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Он также подчеркнул, что подрядчики засыпали земли грунтами неизвестного происхождения и строительным мусором. Кроме того, часть отходов разместили в водоохранной зоне реки Горетовки. Сумма ущерба, нанесенного почвам, составила 417 миллионов рублей.
Теперь ООО «Кутузово» должно выплатить не только сумму ущерба, но и 200 тысяч рублей госпошлины.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.
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