19 мая 2023, 17:13
Компания из Сергиева Посада получит льготный кредит для запуска производства ферритовых двигателей
Предприятие «Новые технологии и материалы», выпускающее комплектующие для радиоэлектроники, получит льготный кредит от Фонда развития промышленности России. Экспертный совет одобрил заявку инвестора на запуск импортозамещающего производства.
«Компания подала заявку на получение поддержки и получит льготный заем в размере 212 миллионов рублей. В результате реализации проекта инвестором будет создано более 30 рабочих мест в городском округе Сергиев Посад», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Льготный кредит инвестор направит на расширение действующего производства и на запуск нового. В Сергиевом Посаде планируется наладить импортозамещение ферритовых электродвигателей и комплектующих для них.
«Сейчас основные поставщики и производители ферритов — коммерческие частные структуры, ориентированные на импорт. Необходимо обеспечить предприятия качественным отечественным материалом для текущих и перспективных потребностей государства», — отметил генеральный директор компании «Новые технологии и материалы» Александр Карпенко.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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