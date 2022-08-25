Компания из Раменского займется импортозамещением пищевых красителей

Фабрику ароматизаторов и пищевых красителей построили в Раменском. Заключение о соответствии проекту выдал Главгосстройнадзор.

Производственно-складской комплекс расположен вблизи поселка Раменской агрохимстанции, недалеко от села Софьино. Универсальное индустриальное здание предназначено для производства и хранения вкусовых ароматических добавок и красителей для пищевой промышленности.

Как рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, открытие предприятия позволит создать 50 новых рабочих мест.

Общая площадь склада и производственного цеха составляет более 8000 квадратных метров. Этот современный комплекс расположен на участке площадью 21 тысяча квадратных метров. Прилегающая территория благоустроена и асфальтирована.

ООО «Инвестцентр Прогресс» возводил завод с 2019 года. Финансирование осуществлялось за счет собственных средств застройщика. В ходе третьего заключительного этапа, который планируется завершить до конца 2022 года, на территории построят административно-бытовой комплекс.

Московская область удерживает высокие позиции по индексу промышленного и экономического развития в стране, несмотря на изменившиеся условия и действие санкций. Регион продолжает развивать программы импортозамещения и привлекать инвесторов, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.