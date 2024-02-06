Подмосковье 06 февраля 2024, 14:13 Компания из Одинцова представила полезные сладости на международной выставке в Москве Мария Шматкова

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Одинцовская компания Tasty story приняла участие в Международной продуктовой выставке в Москве. Бренд представил свою новинку — орехи-драже, а также подписал соглашение о сотрудничестве с дальневосточным производителем меда.

Компания Tasty story предлагает широкий ассортимент продукции от полезных снеков до вяленых фруктов. За последние пять лет компания превратилась в ведущего производителя качественных и полезных десертов.

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Основатель Tasty story Ирина Верещагина планирует расширить производство и воспользоваться региональными мерами поддержки, чтобы приобрести оборудование и ввести новую продукцию.

Бренд активно сотрудничает с другими компаниями. Так, на Международной продуктовой выставке в Москве компания заключила соглашение о сотрудничестве с производителями меда из Дальнего Востока. Мед будут доставлять в Одинцово для упаковки и реализации вместе с продукцией Tasty story.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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