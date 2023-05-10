Подмосковье 10 мая 2023, 15:39 Компания из Мытищ вошла в топ-3 мировых производителей систем кабельного обогрева Роман Яковлев

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Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ССТ) оказалась в топ-3 мировых лидеров среди производителей кабелей и систем электрообогрева. Рейтинг составили исследователи базы QYResearch.

По словам директора департамента информационной политики и коммуникаций «ССТ» Артура Мирзояна, изначально компания была создана в формате технологического стартапа. Создатели проекта проявили все усилия для активного роста и выхода на мировой уровень.

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«Сейчас группа компаний представляет из себя электротехнический холдинг, мы сосредоточены на работе в разных сегментах», — добавил Мирзоян.

«ССТ» была основана в Мытищах в 1991 году. Сегодня в городе расположен главный офис фирмы и один из производственных объектов, число сотрудников превышает тысячу человек. В 2016 году компания присоединилась к приоритетной программе Минэкономразвития РФ «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров» (проект «Национальные чемпионы»).

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