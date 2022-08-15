Компания из Егорьевска получила более 300 гектаров земли для развития сельского хозяйства

В Подмосковье приняли решение предоставить два земельных участка общей площадью порядка 300 гектаров сельскохозяйственной организации ООО «Развитие», которая располагается на территории Егорьевска. Она участвует в программе государственной поддержки развития сельского хозяйства. С таким сообщением выступила заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

«Подмосковной сельхозорганизации ООО „Развитие“ из Егорьевска, участвующей в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, предоставлено два земельных участка общей площадью порядка 300 гектаров. Всего же с начала года в 9 городских округах по государственной программе 16 фермеров и фермерских хозяйств получили 23 земельных участка общей площадью свыше 1,3 тысячи гектаров», — рассказала Анна Кротова.

Новые участки будут задействованы для того, чтобы расширить посевные площади, которые участвуют в севобороте. Также поступит и ООО «Развитие», которое выращивает зерновые культуры уже на протяжении шести лет. Два года назад там расширили посевы, начав выращивать картофель, в ближайших планах и другие овощные культуры.

Валовый сбор зерна ООО «Развитие» за прошлый год составил более 2,6 тысячи тонн, а урожай картофеля — более 2,3 тысячи тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении площади программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю на льготных условиях.