Подмосковье 19 декабря 2023, 12:04 Компания из Дмитрова наладит производство электромобилей гольф-класса в Египте Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Компания «Конкордия» из Дмитрова заключила договор о сотрудничестве с крупным египетским девелопером GV investment. Предприятия наладят производство электромобилей гольф-класса в пригороде Каира.

Первые электрокары появятся в Египте уже в июне. Собирать машины на начальном этапе будут из российских комплектующих.

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Предприятие «Конкордия-Египет» будет выпускать маломощные машины на платформах «Урбис» и «Апис». Сначала будут собирать по 700 электрокаров в год, а через четыре года производство нарастят до пяти тысяч штук. Также будут производить уличную мебель с солнечными панелями.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Гольфкар «Конкордия Урбис» выпускается на российском шасси с кузовом из стеклопластика. У машины 14-дюймовые колесные диски, бортовой компьютер с тачскрином, есть USB-порт и двухточечные ремни безопасности. Также можно добавить тент, «теплый» пакет и аудиосистему, диодную подсветку, парктроник и лифт подвески.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Машина разгоняется до 25 километров в час, а запас хода составляет от 50 до 100 километров в зависимости от времени года.

Напомним, этим летом премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева получили 10 ученых, которые смогли коммерциализировать свои разработки.

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