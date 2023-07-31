Подмосковье 31 июля 2023, 14:46 Подмосковные ученые получили премию губернатора за коммерциализацию разработок Unsplash

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Премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева получили 10 ученых, которые смогли коммерциализировать свои разработки. Научные достижения нашли практическое применение в разных отраслях экономики.

«Премию вручают с 2020 года. Ежегодно ее удостаиваются 10 подмосковных специалистов или групп разработчиков, чьи решения уже внедрены в производственную деятельность и признаны наиболее яркими», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Например, на предприятии «Полет-Агро» из Ступины с помощью новых решений модернизировали оборудование для взвешивания и упаковки фруктов и овощей. В компании «Энергоконтракт-Томилино» в Люберцах разработали технологии окраски и отделки материалов для спецодежды, которое придает дополнительные защитные свойства.

Программное обеспечение для электропоездов уже применяется при работе составов МЦД. Оно создано специалистами Научно-исследовательского института приборостроения в Жуковском.

Еще одна премия присуждена за улучшенную технологию производства гранул титана. Это решение применяется в пищевой и нефтехимической промышленности, а также в медицине при изготовлении имплантов из титановых сплавов.

В Истре авторский коллектив НПО «Вымпел» разработал газоизмерительную станцию нового поколения. Отмечены также достижения в сферах машиностроения, обращения с отходами, авиации и новых материалов.

Размер премии составил миллион рублей.