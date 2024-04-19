19 апреля 2024, 14:41
Компания из Балашихи создала рисунок обоев с помощью нейросети
Созданные с помощью нейросети обои выпустили в Балашихе
Компания «Палитра» из Балашихи выпустила новую коллекцию обоев 3D Cats для детских комнат. Ее особенность в том, что дизайн создан с помощью искусственного интеллекта
С помощью нейросети дизайнеры компании «Палитра» создали около 30 образов котят. Затем выбрали четыре из них, обработали и разместили на полотне обоев. На всю работу ушло почти три месяца. Коллекция с котятами — это виниловые обои на флизелиновой основе шириной один метр.
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Также компания выпустила новую коллекцию обоев к 160-летию Московского зоопарка.
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Искусственный интеллект
Балашиха
Нейросети
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