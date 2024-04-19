Подмосковье 19 апреля 2024, 14:38 Компания из Балашихи проложила трубопровод в Находке по уникальной технологии Балашинское предприятие проложило в Находке трубопровод Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Подмосковная компания использует в работе уникальные технологии Direct Pipe для бестраншейной прокладки трубопровода. Благодаря этому методу время работы на самых сложных дистанциях существенно сокращается.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, балашихинское предприятие «Сентябрь» построило по поручению ПАО «Газпром» магистральные переходы в Находке.

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Метод бестраншейной прокладки обеспечивает одноэтапную операцию, во время которой рабочее пространство необходимо только вблизи стартового котлована. При этом подземная часть трубопровода, которая заранее сваривается, продавливается в грунт за один этап.

Компания прокладывает трубопроводы от самых маленьких полиэтиленовых стальных труб для различных целей до больших магистральных газопроводов диаметром 1420 миллиметров длиной до двух километров.

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