Подмосковье 19 апреля 2024, 17:12 Компания из Балашихи обеспечила запуск ракеты «Ангара-5» Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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На космодроме «Восточный» прошел запуск тяжелой ракеты «Ангара-5». Участие в ее создании принимала компания «Криогенмаш» из Балашихи. Предприятие обеспечило комплекс системой заправки азотом и жидким кислородом.

Для ракеты «Ангара-5» компания «Криогенмаш» поставила систему, которая обеспечивает необходимую температуру и заправку жидким кислородом и азотом.

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«Начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса „Амур“ с ракетами-носителями тяжелого класса „Ангара“ на космодроме „Восточный“ — важный этап проверки созданного нами оборудования, открывающий новую страницу в деятельности „Криогенмаша“», — прокомментировал генеральный директор компании Евгений Матвеев.

За 65 лет завод в Балашихе создал элементы и оборудование для свыше 30 стартовых комплексов ракет-носителей, российских и зарубежных двигателей.

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