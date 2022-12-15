Подмосковье 15 декабря 2022, 10:26 Компания из Балашихи нарастит производство вакуумных пробирок для забора крови в 2023 году Unsplash

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Цех, который два месяца назад открылся на базе научно-исследовательского инженерного института в Балашихе, планирует выпустить около 70 миллионов пробирок для забора крови в 2023 году. Это примерно 12% от объема производства такой продукции в России.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал на производстве вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым. Они осмотрели склад сырья, литейный и сборочный цехи, лабораторию для тестирования продукции. Это современный завод с инновационным оборудованием. Потребовалось немало времени и средств, чтобы реализовать такой проект.

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«Фонд развития промышленности выделил на проект более 345 миллионов рублей. Еще почти 91 миллион добавил нам Фонд инновационного и инвестиционного развития „НПК „Техмаш“ — это холдинг, в чей состав входит наш институт», — рассказал генеральный директор института Игорь Смирнов.

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Два месяца назад объект приступил к работе и в следующем году с конвейера планируется выпустить около 70 миллионов вакуумных пробирок. Это примерно 12–14% от общего объема такой продукции в России.

«Планы у руководства завода — только вперед, с перспективами расширения. В будущем есть возможность масштабировать производство и увеличить долю до 24–28% от объемов российского рынка», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Сейчас в цехе работают 25 человек. В планах у руководства создать еще 30 новых рабочих мест.

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