Эксклюзив 23 марта 2023, 16:06 Компания «Европлан» из Наро-Фоминска обжалует штраф и обвинение в незаконной перевозке мусора

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Лизинговая компания «Европлан» собирается повторно обжаловать штраф в 100 тысяч рублей за незаконную перевозку строительного мусора. Ранее организация уже обращалась в суд, чтобы отменить решение Минэкологии Подмосковья, но его оставили в силе.

По данным министерства, самосвал с отходами проехал по трассе М-3 без оформленного электронного талона. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения на 78-м километре дороги. В ведомстве выяснили, что машина принадлежит «Европлану».

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«Нарушение было квалифицировано по части первой статьи 6.26 Кодекса об административных правонарушениях Московской области. Компании назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

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Компания не согласилась с решением Минэкологии и попросила Наро-Фоминский городской суд признать решение незаконным. Во время рассмотрения дела адвокат организации заявил, что в момент нарушения машину по договору лизинга передали другой компании. При этом представители «Европлана» в суд не пришли и не предоставили документов.

В итоге суд встал на сторону Минэкологии Московской области. На данный момент позиция ведомства остается неизменной.

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