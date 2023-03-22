Подмосковье 22 марта 2023, 13:44 Компанию из Наро-Фоминска оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконную перевозку строительного мусора Архив Минэкологии МО.

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Компания «Европлан» из Наро-Фоминска выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконную перевозку строительного мусора. Ранее предприятие пыталось обжаловать решение Минэкологии Подмосковья в суде.

«Камеры фотофиксации отследили нарушение в Наро-Фоминском городском округе, на 78-м километре трассы М-3. Материалы четко зафиксировали, что велась перевозка именно отходов строительства и сноса», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Так как электронный талон на указанное транспортное средство не оформлялся, компании выписали штраф. Не согласившись с наказанием, «Европлан» подал жалобу в суд, утверждая, что на момент перевозки автомобиль находился в лизинге у другого юридического лица. Однако суд подтвердил правоту ведомства и признал компанию виновной.

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Ранее сообщалось, что в аналогичной ситуации городской суд в Истре признал виновность компании «Эверест» в перевозке строительных отходов без оформления электронного талона.

Внедрение системы электронных талонов на вывоз строительного мусора помогло усилить контроль за нарушениями в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что регион был инициатором в вопросах фото- и видеофиксации, а также получил поддержку президента.

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