Подмосковье 26 марта 2024, 14:58 Коммунальщики заменили канализационный люк после схода снега на улице 20 Января в Можайске Администрация Можайский г.о.

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Специалисты ресурсоснабжающей АО «ФПЛК» продолжают вести ремонт коммуникаций, которые требуют его после схода снега. Все работы, проходящие в Можайском городском округе, находятся на контроле местной администрации.

Так, возле дома № 3 на улице 20 Января они заменили канализационный люк системы водоснабжения. Он мешал движению и проходу жителей Можайска, провалившись ниже уровня асфальтового покрытия.

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Чтобы избежать подобных проблем в будущем, специалисты установили усиленную плиту перекрытия, учитывая, что по этой дороге часто проходит крупногабаритный транспорт.

Первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский отметил, что с приходом весны представители администрации следят за тем, какие коммуникации нуждаются в капитальном ремонте или, вообще, замене.

«Например, данный смотровой канализационный люк системы водоснабжения города Можайска после схода снежного покрова явно требовал ремонта, и специалисты ресурсоснабжающей организации его провели», — добавил Алексей Сперанский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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