Подмосковье

31 декабря 2023, 14:36

Коммунальщики восстановят подачу горячей воды и отопления до 19 часов в 16 домах Воскресенска

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В воскресенье, 31 декабря, около 13:10 прорвало трубу на Ленинской улице, 19 в Воскресенске. Без тепла и воды остались 16 многоквартирных домов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Протечку устраняют сотрудники МУП «Белоозерское ЖКХ».

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«Плановый срок восстановления ресурсов — 19:10. Приносим извинения за доставленные неудобства», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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ЖКХ

Воскресенск

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