Подмосковье 23 апреля 2024, 21:29 Коммунальщики промыли сети водоснабжения Можайска Unsplash

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Промывку сетей холодного водоснабжения провели в деревне Павлищево в Можайске. Специалисты провели работу на водонапорной башне и самих сетях холодного водоснабжения.

Такую профилактику проводят раз в квартал, а при наличии обращения жителей — чаще. Это необходимо смыть с поверхности трубопроводов технические отложения солей кальция и ржавчины до того момента, пока загрязнения не отразились на качестве воды в домах жителей Можайского округа.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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