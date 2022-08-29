Коммунальщики Подмосковья более 60 раз выезжали для проверки капремонта пожарных частей в июле

В июле специалисты регионального МинЖКХ осуществили 61 выезд для проведения строительного контроля капитального ремонта пожарных частей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Спасатели и пожарные — наша надежная защита. В рамках региональной программы „Безопасность Подмосковья“ производится капитальный ремонт пожарных частей и складов „Мособлрезерв“. Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасное проживание населения региона» — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Капремонт пожарных частей проводят в двух городских округах — Шатуре и Богородском. В Богородском округе продолжается капитальный ремонт пожарной части № 241. Здесь завершили работы по укладке плитки во внутренних помещениях, установили откатные ворота, ведется благоустройство прилегающей территории.

В Шатуре в пожарной части № 295 идут работы по возведению кирпичной перегородки, заливке полов и устройству отмостки. Также сотрудники ГБУ МО «УТНКР» осуществляют регулярные выезды для проведения строительного контроля складов «Мособлрезерва», проверки проходят в городских округах Серпухов, Коломна, Шатура, Бронницы, Талдомский, Волоколамский, Дмитровский, Сергиево-Посадский и Богородский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.