Подмосковье 23 января 2024, 21:05 Коммунальщики ликвидировали 2 утечки и устранили 10 засоров в Волоколамске за неделю

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Коммунальщики в Волоколамске провели масштабную серию работ. За неделю работники Волоколамского производственно-технического предприятия районного жилищно-коммунального хозяйства устранили две протечки на сетях холодного водоснабжения и прочистили 10 канализационных засоров.

Помимо этого, работники организации очистили три водопроводных и пять канализационных колодцев и 13 насосов, промыли 90 метров канализационных сетей, а также отремонтировали на водозаборную колонку.

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Отметим, что за состоянием сетей водоподачи и канализации сотрудники Волоколамского производственно-технического предприятия районного жилищно-коммунального хозяйства следят ежедневно. В случае возникновения аварийной ситуации жители городского округа могут сообщить об этом по телефону: +7 (496) 362-25-07. Звонки принимают круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион привлечет серьезные инвестиции на обновление, ремонт и развитие инфраструктуры ЖКХ.

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